Bagnaia, si riparte dal Qatar: "Una pista che mi piace ma tra test e gara..."

Marquez il vero outsider

Non ci sono solo da contenere le irruenze di Jorge Martin sulla Ducati Pramac che gli ha conteso lo scettro fino all'ultimo Gp, e neanche da contenere le voglie di rivincita di Enea Bastianini, il compagno di scuderia sul team ufficiale impegnato a riscattare una stagione scorsa iniziata tutta in salita. Bagnaia, che coronerà a fine luglio il suo sogno d'amore con la compagna Domizia, se la vedrà con un talento come Marc Marquez che ha deciso di divorziare dalla Honda e scelto di approdare alla Ducati del team Gresini, scuderia satellite di Borgo Panigale che nel 2023 ha stracciato tutti i record e surclassato la concorrenza. L'obiettivo è provare a rilanciarsi e chiudere degnamente il suo finale di carriera. Il campione di Cervera è infatti il vero outsider di questo anno che sta iniziando a dare gas. Si capirà subito se lo spagnolo, vincitore tra il 2013 e il 2019 di 6 Mondiali su 7, è ancora un centauro in grado di spostare gli equilibri del paddock, oppure se si tratta di un pilota che ha già imboccato la parabola discendente. La stagione può regalare ulteriori sorprese anche in chiave 'azzurra' con Marco Bezzecchi sulla Ducati VR46 e Luca Marini che si è rimesso in gioco accettando di 'resuscitare' l'Honda HRC di Marc Marquez.