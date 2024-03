Bagnaia dà la carica: "Terzo titolo? Farò il massimo". Su Marquez e Gp Qatar...

Pecco Bagnaia ha parlato prima del Gp del Qatar, ovvero il primo stagionale. Il pilota della Ducati, fresco di rinnovo fino al 2026, ha dichiarato: "Mi sento in forma, nei test abbiamo lavorato bene. Il mio feeling sulla nuova moto è buono, abbiamo fatto cinque giornate di test e la moto è molto competitiva. Il fatto di aver rinnovato è importante per me e per la Ducati, ho la mente libera e mi posso concentrare sui risultati. Terzo titolo? Farò il massimo, la performance della moto c'è e il team è fantastico. C'è possibilità, ma testa bassa e lavorare duro per provare a riconfermarci campioni. E' sempre fantastico quando ci si prepara per il weekend di gara qui in Qatar. E' lo scenario migliore per iniziare la stagione", ha aggiunto. "Il rinnovo? Abbiamo iniziato a parlarne l'anno scorso, entrambi lo volevamo e le due strade si sono unite. Abbiamo avuto il tempo per farlo, senza avere pressione. E' stato facile e siamo tutti contenti".