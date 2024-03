MotoGp Portogallo, Bastianini pole show! Bagnaia in seconda fila, Marquez 8°

Enea Bastianini si prende la pole a Portimao. Il pilota Ducati si aggiudica così per la seconda volta la pima fila in top class dopo le qualifiche in Austria 2022. Una pole conquistata con il tempo di 1:37.706, che gli ha permesso di precedere l'Aprilia di Vinales e la Pramac di Martin. Quarta posizione invece per il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, che condividerà la seconda posizione con Miller e Bezzecchi. Marc Marquez partità invece da ottavo. Il pilota spagnolo, dopo aver dominato le libere di venerdì, ha rimediato una caduta a inizio Q2.