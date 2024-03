Marquez e il contatto con Bagnaia: “Incidente di gara, Pecco troppo ottimista"

Le parole di Marquez

"Alla fine è stato un incidente di gara dove due piloti sono finiti a terra, è brutto per entrambi, zero punti. Ho aspettato il mio momento, Bagnaia stava soffrendo molto. Ha provato a fare l'incrocio e di là abbiamo avuto questo contatto, dall'esterno io non ho potuto fare molto. L'atmosfera alla direzione di gara? Era tranquilla. E' un incidente al limite. Non c'è penalità per Pecco. Questa rivalità rischia di sfociare in qualcos'altro? Quest'anno sto usando più la testa, oggi per me Pecco è stato troppo ottimista", ha concluso Marquez.