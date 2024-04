Il ritorno di Marquez: pole in Spagna in faccia a Bezzecchi e Valentino Rossi

Marc Marquez festeggia la sua prima pole in sella alla Ducati. Sulla pista bagnata di Jerez de la Frontera , l'8 volte campione del mondo si aggiudica nei minuti finali la prima fila nel MotoGp di Spagna in programma domenica 28 aprile alle ore 14. Il pilota del team Gresini, ha preceduto Marco Bezzecchi (Ducati Vr46) - che è stato raggiunto ai box da Valentino Rossi - e Jorge Martin (Pramac), rispettivamente di 0.271 e 0.337 secondi. Quarta posizione per Binder .

Marquez: "Ho pensato fosse il giorno buono per la pole"

Una pole arrivata dopo oltre un anno, nonché la numero 93 in carriera. Queste le parole di Marquez: "È vero che una pole sull'asciutto è meglio, ma poi ho visto il meteo e ho pensato che fosse il giorno buono per fare la pole. Con il bagnato non si sente tanto la differenza, sono contento - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Ma questa MotoGp è strana fai la pole ma già devi pensare alla sprint race. Sono contento di farla qui a Jerez. La sprint? Martin parte molto forte, ma proviamo ad essere concentrati al 100%. Finire sul podio sarebbe bello", ha concluso.

Bezzecchi: "Sull'asciutto avrei lottato per la 1ª fila"

Questo invece il commento di Bezzecchi: "Avrei potuto fare bene anche sull'asciutto, avrei lottato per la prima fila. In queste condizioni serve anche un po di fortuna è andata bene. La sprint? Speriamo che si asciugi tutto che c'è più gusto", ha dichiarato. A soffrire le condizioni della pista, anche lo spagnolo terzo qualificato Jorge Martin: "In condizioni miste di solito mi trovo male ma oggi era molto importante stare in prima fila. Mi sono trovato bene, abbiamo dovuto cambiare la posizione della moto, cui serve un po di tempo per andare sull'acqua. La sprint? Vedremo, mi trovo bene in condizioni di asciutto, se è metà e meta sarà ancora più difficile da sorpassare", ha aggiunto Martin.

Settima posizione per Bagnaia

Partirà invcece dalla 7ª posizione Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica ha registrato il tempo di 1.189 secondi, piazzandosi dunque in una terza fila tutta italiana con Morbidelli e Bastianini. Questa la griglia di partenza del MotoGP di Spagna:

1. M.Marquez 1:46.773

2. M.Bezzecchi +0.271

3. J.Martin +0.608

4. B.Binder +0.957

5. F.Di Giannantonio +1.005

6. A.Marquez +1.067

7. F.Bagnaia +1.189

8. F.Morbidelli +1.343

9. E.Bastianini +1.589

10. P.Acosta +1.755

11. M.Vinales +1.822

12. A.Espargaro +2.644