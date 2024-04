Bagnaia-Marquez, finale da brividi: Pecco resiste e vince, Jerez azzittita

Pecco Bagnaia trionfa a Jerez. Il pilota Ducati in carica sale sul primo gradino del podio nel Gran Premio di Spagna, dopo avere avuto la meglio su Marc Marquez in un gran duello di fine gara. Terza posizione invece per Marco Bezzecchi . Il campione del mondo in carica si porta così a 17 punti dal leader del mondiale Jorge Martin , caduto a 15 giri dal termine mentre si trovava in testa inseguito proprio da Bagnaia.

Una successo che ha rubato la scena al pilota del team Gresini, su cui il pubblico spagnolo aveva grandi aspettative in seguito alla prima pole conquistata dopo oltre un anno. Partito in settima posizione, Bagnaia si è portato in testa dopo il primo giro. Ha poi costretto agli straordinari Martin, che cedendo alla pressione è scivolato fuori pista, e intrattenuto con Marquez uno spettacolare duello finale che dopo una serie di sorpassi e controsorpassi - e con una sportellata di Pecco a 5 giri dal termine - ha visto il campione del mondo tagliare per primo il traguardo e portare a casa una vittoria che difficilmente potrà essere dimenticata.

Bagnaia: "Con Marquez bisogna essere aggressivi"

Questo il commento a fine gara di Bagnaia: "La cosa più importante è stato il primo giro, il sorpasso alla curva sei - ha dichiarato - . Poi ho cercato di spingere. Martin ha fatto un errore. Mi sono divertito della battaglia con Marquez, ogni volta che si lotta con lui devi essere aggressivo. Mi sono divertito tanto, voglio ringraziare questo pubblico".

Marquez: "Come ai vecchi tempi"

Così invece il pilota spagnolo: "È stata una gara importante, specialmente all'inizio ero un po' rigido perchè ero caduto nelle ultime gare e ho perso qualche posizione con il serbatoio pieno. Aveo però la velocità per tornare, è stato un po' come ai vecchi tempi, è il bello delle corse. Nella battaglia Bagnaia è stata fortissimo negli ultimi giri, ma lui aveva qualcosa in più. Non importa quello che accaduto in passato, io lotterò sempre fino alla fine", ha concluso.

MotoGp di Spagna: l'ordine di arrivo

1. F.Bagnaia 40:58.053

2. M.Marquez +0.372

3. M.Bezzecchi +3.903

4. A.Marquez +7.205

5. E.Bastianini +7.253

6. B.Binder +7.801

7. F.Di Giannantonio +10.063

8. M.Oliveira +10.979

9. M.Viñales +11.217

10. P.Acosta +20.762