MotoGp Le Mans, Bagnaia cade ma è 2°! Martin in pole, Marquez chiude 13°

Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), con il tempo record di 1'29"919, ha siglato la pole position del Gran Premio di Francia . Sul tracciato di Le Mans il pilota spagnolo, attuale leader del Mondiale, nonostante una caduta in curva 4 nel finale, è riuscito a conquistare la prima piazza in griglia. La prima fila viene completata da Pecco Bagnaia (+0"192) anche lui caduto nel finale, in curva 9, con conseguente bandiera gialla, e Maverick Vinales (Aprilia, +0"394). Quarto tempo per Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina, +0"517) davanti al compagno di squadra Marco Bezzecchi (+0"634).

Marquez parte 13°

La seconda fila viene chiusa da Aleix Espargaro (Aprilia, +0"653). In terza fila Acosta, Quartararo e Morbidelli, mentre alle loro spalle scatteranno Bastianini, Miller e Oliveira. Tredicesimo in griglia Marc Marquez, partito in pole due settimane fa a Jerez, che non ha conquistato l'accesso in Q2.