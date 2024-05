Bagnaia ritirato al 2° giro a Le Mans, Sprint amara per Pecco: cosa è successo

LE MANS (Francia) - Gara sprint di Le Mans da dimenticare Pecco Bagnaia. Il campione del mondo scattava dalla seconda casella ma subito incappa in una brutta partenza tanto da chiudere il primo passaggio in 15ª posizione, Pecco non reagisce ma anzi al 2° giro è costretto ad alzare bandiera bianca: il pilota della Ducati va lungo alla curva 9 e, da ultimo in classifica, decide di ritirars. Intervistato da Sky Sport Davide Tardozzi ha dichiarato che: "Non si trovava con la seconda moto, evidentemente qualcosa non ha funzionato. Bisognerà capire cosa è successo". Dopo la caduta nelle qualifiche Pecco ha dovuto utilizzare la seconda moto, perché la prima non era a posto.