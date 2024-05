La Ducati dei desideri: Martin più rosso, Marquez più viola

Tanti ragionamenti e pressione alla stelle per il tormentone stagionale a due ruote, poi arriva Pedro Acosta, più che potenzialmente il vero candidato a stoppare lo strapotere della Ducati (poker anche a Le Mans, 6 Desmosedici nelle prime sette, 7 in top10) anche se per la prima volta va giù e non finisce a punti, e con candida e un po’ perfida (e interessata) freddezza chiude i discorsi di mercato: «Il team ufficiale lo merita Martin che vince ed è nettamente in testa nel Mondiale. Marquez in Ktm? Non credo, Binder ha già il contratto per il prossimo anno e io sono sereno per il mio futuro». Ovvero sa di andarci, forse pure prima. E in effetti, a parte quello che ha (ri)detto la pista, anche le parole dei diretti interessati portano a queste conclusioni nonostante Enea Bastianini dimostri senza concretizzare quando sia forte e la scelta definitiva di Borgo Panigale sia confermata per il Mugello, fra tre settimane, passando prima per Barcellona. Ed è un bene, perché finalmente ci potremo concentrare tutti solo sulle gare, che in questo avvio di campionato (forse proprio per la spinta data dal ballottaggio triangolare in Ducati) sono meravigliose, combattute. E stanno disegnando sempre più una grandissima rivalità a tre per il ruolo di numero 1 delle due ruote, con il nuovo padrone Pecco Bagnaia sempre più assediato e in difficoltà, il vecchio re Marc Marquez sempre più bramoso di riprendersi il trono e il pretendente sempre respinto (e su più fronti) Jorge Martin sempre più lanciato in un’avanzata inarrestabile .

Inarrestabile Martin: fa la voce grossa con Bagnaia

Lo spagnolo della Pramac colleziona il weekend perfetto (pole, vittoria nella Sprint, vittoria nel GP) battendo il torinese nel corpo a corpo, riallungando a +38 in classifica, con Marquez e Bastianini appaiati a 40 lunghezze. Lo spagnolo della Gresini a sua volta conferma di avere ormai quasi del tutto in mano la Ducati (sulla quale è saltato per la prima volta a novembre dopo la clamorosa rottura anticipata con la Honda) e di battagliare ad armi pari con le GP24 dei compagni di marca-rivali nonostante guidi la Desmosedici dello scorso anno, portata di nuovo (partendo 13°) a un passettino (sempre più piccolo) dal successo che a Marc manca da 931 giorni (Misano 2021). «Se continuo così arriverà, ma non deve diventare un’ossessione». Per altro rifilando un sorpasso pesante all’ultimo giro su Bagnaia, accerchiato dai tori che alla fine rendono più semplice la scelta di Gigi Dall’Igna.

Martin merita e sta acquisendo la forza delle vittorie (quella di ieri è pesante per la qualità dei rivali battuti) che non gli fa più alzare la voce nei confronti della Ducati («non voglio più parlare di mercato e alla fine non credo che vincere pure la prossima a Barcellona cambi la loro decisione»), ma nei confronti di Bagnaia. «In scia a Pecco pensavo se accontentarmi del secondo posto, poi mi sono chiesto: chi è il numero 1? Beh, sento che in questo fine settimana sono stato sicuramente io e ne sono davvero felice». E Marquez, anche dall’alto dei suoi otto titoli e della sua esperienza, ha capito che non ha senso fare una guerra per il team ufficiale, anche perché ha capito che in Ktm ci sono poche chance e che la Ducati resta la moto migliore. «Il mio piano sta dando i frutti, ora mi sto divertendo - afferma Marc che colleziona il 142° podio personale e il 220° Gresini nel 1000° GP del team di Faenza -. Ho scelto la Ducati perché sapevo che era la moto più forte, sinceramente nel 2025 non m’importa la marca o il colore, voglio avere l’ultima evoluzione della moto in campo, perché se vuoi lottare per il Mondiale hai più possibilità di riuscirci». Come fa da due anni la Pramac.

"Ho perso un'occasione": ballottaggio per Bastianini nel team Ducati

In tutto questo Bastianini appare dunque ancora in ballottaggio con Martin per il posto nel team ufficiale ma destinato ad andare via (Aprilia lo aspetta). Ad analizzare bene la gara, però, il più veloce è stato lui, partito 10° e arrivato 4° a 2”2 da Martin nonostante un long lap (dopo aveva 6” di distacco) per aver tagliato la pista nel corpo a corpo con Aleix Espargaro. «Che rabbia, ho perso un’occasione: mi sarei giocato la vittoria - dice il romagnolo -. La Ducati conosce il mio potenziale e cosa sono in grado di gare in moto, ma anche quello che sa fare Jorge che ha vinto ed è velocissimo. So che si tratta di una decisione davvero difficile».