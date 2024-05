Bagnaia cade all’ultimo giro in Catalunya! Espargaro trionfa nella Sprint

Aleix Espargaro su Aprilia ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Catalunya della MotoGp. Podio tutto spagnolo con Marc Marquez secondo su una Ducati del Team Gresini e Pedro Acosta terzo su una GasGas Ktm. Beffa incredibile per "Pecco" Bagnaia, caduto all'ultimo giro quando era in testa con la sua Ducati ufficiale: per il pilota azzurro è il terzo ritiro nelle ultime tre Sprint Race e ha perso così anche il secondo posto nella classifica del Mondiale. Cadute simili si sono verificate anche per Fernandez e Binder mentre erano primi. Espargaro ha vinto in rimonta dopo una brutta partenza, in ombra Martin e Vinales.