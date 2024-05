La Ducati è di Marquez, Bagnaia si fa male da solo

«Sono inc... nero». «Cadere a nove curve dalla fine ti fa girare i c…». «Sono stati 12 punti buttati nel cesso». Nulla di nuovo se vogliamo in una MotoGP in cui i “bip” per coprire le parolacce sono all’ordine del giorno, ma purtroppo nulla di nuovo neppure per Pecco Bagnaia nelle Sprint ma ancora più a Barcellona, davvero una pista tabù per il bi-campione del mondo che proprio quando ormai (come tutti) pregustava il modo migliore per cancellarlo colleziona invece il terzo “zero” consecutivo nella gara accorciata del sabato, il quarto della stagione che da possibile cavalcata verso il tris iridato consecutivo si trova addirittura al quarto posto in classifica e nel ranking interno Ducati. Un disastro, ammettiamolo. Anche perché se Enea Bastianini sembra ormai destinato ad emigrare in Aprilia, al posto per altro di chi (il quasi pensionato di lusso Aleix Espargaro) al Montmelò vince usando la testa, il distacco da Jorge Martin diventa sempre più ampio (-44) e nelle gerarchie rosse fa un passo molto importante Marc Marquez (2° al traguardo e nel Mondiale), il quale continua come un carrarmato a sconquassare il pianeta rosso e a conquistare terreno e quindi potere. Come aveva in mente e voleva un anno fa, quando ha deciso di abbandonare in anticipo la Honda. Pericoloso, insomma. Molto pericoloso . Come certifica Martin, che conferma la sua crescita globale pensando alla classifica in una giornata in cui non è a posto (caduta in qualifica e terza fila: «Meglio arrivare quarto e soffrire piuttosto che spingere e cadere»). «Pecco è molto forte, un grande campione, ma lottare con Marquez è più difficile».

In una gara in cui cadono uno dopo l’altro i piloti che ne avevano preso il comando (Augusto Fernandez con l’Aprilia Trackhouse, Brad Binder con la Ktm e Bagnaia appunto) e nella quale sul podio con sono tre Case diverse (Aprilia, Ducati e Ktm con Pedro Acosta chiaro leader nonostante sia rookie), a salvare la striscia di 51 gare con almeno una Desmosedici sul podio è proprio l’ultimo arrivato, con la moto dello scorso anno e quello che sulla carta dovrebbe essere l’ultimo dei team satellite di Borgo Panigale. E giustamente Marc lo sottolinea, anche perché siamo arrivati al momento della scelta di Gigi Dall’Igna su chi affiancare a Bagnaia nella squadra ufficiale per le prossime due stagioni, chi dirottare in Pramac e su chi dover perdere. Martin, Marquez e Bastianini. «È super importante esser stato la prima delle Ducati. Qui la moto soffre? È la migliore nelle altre piste, per questo la voglio» sottolinea l’otto volte campione del mondo che non si trovava così in alto in classifica dal 2019, anno dell’ultimo titolo. Merito di un’altra straordinaria rimonta dal 14° posto in griglia. Nelle ultime tre gare Marc ha recuperato 37 posizioni, come i punti che ora lo separano da Martin. Roba da MotoGP d’altri tempi. I suoi, che stanno tornando… «Questo è un podio molto più inaspettato di quello di Le Mans, ma l’importante è che mi stia divertendo, che sia davanti e che riesca a sorpassare» afferma Marquez che ha corso tutta la Sprint senza un’ala per il contatto al via con Jack Miller. «Uno dei miei punti di forza è adattarmi a tutte le situazioni. Non ci ho pensato e non ho sbagliato». Bagnaia sì. Tanto, buttando 12 punti chiave ma ancor più una gara nella quale sta dimostrando una netta superiorità, come nella seconda parte del 2022 e nella prima del 2023. Fino al terribile incidente proprio su questa pista, quando alla seconda curva del GP, dopo essere partito a fionda dalla pole, è stato vittima di un highside e poi investito dalla Ktm di Binder.

Stavolta l’harakiri è tutto suo, alla curva 5 dell’ultimo giro di una Sprint che aveva dominato con guanti e stivali speciali (gialloverdi) in onore di Ayrton Senna, nel trentennale della sua morte vissuto domenica scorsa a Imola. Partenza in testa dalla seconda casella, nessuno strappo, accettando anche di passare nel giro di poche curve da primo a quarto per non surriscaldare e distruggere le gomme. Quindi la battaglia vinta con Pedro Acosta e il via libera per le cadute altrui. Fino alla sua che conferma l’idiosincrasia con una pista nella quale non è mai salito sul podio in tutte le classi e dove in MotoGP vanta appena un 6° posto. «Sono stato un’ora nel box ad analizzare i dati. Sembra che entrare in quella curva più lento con la stessa pressione sul freno può farti andare a terra. Capita solo qui, dove il grip è un disastro. La pista andrebbe riasfaltata» racconta Pecco, che però ammette: «Mi prendo le mie responsabilità. Ho perso un’altra grande occasione: ero il più veloce, al momento e stavo gestendo». Cosa che ora non potrà più fare, vista la classifica deficitaria. «La mancanza di risultati il sabato sta influendo troppo. Ora finire la gara diventa troppo importante, ma sembra che su questa pista abbia qualche problema a riuscirci».