Bagnaia padrone a casa Marquez: trionfo di rabbia, al Montmelò da numero 1

Pecco Bagnaia vince il Gp della Catalunya , sesto appuntamento del mondiale di MotoGp . Il campione del mondo della Ducati ha preceduto il leader della classifica Jorge Martin (Ducati Pramac) con un sorpasso sullo spagnolo a sei giri dalla fine. Terzo sul podio Marc Marquez con la Ducati del team Gresini dopo la sua ennesima rimonta. Per Bagnaia è la terza vittoria stagionale, e sfata un tabù su una pista dove ieri ad un giro dalla fine nella sprint è caduto mentre era lanciato verso la vittoria. Completano la top10 Espargarò , Di Giannantonio , Raul Fernandez, Alex Marquez, Binder, Bastianini e Quartararo . Dodicesimo Bezzecchi , diciottesimo Marini. Caduta di Pedro Acosta a metà gara mentre era in seconda posizione. In classifica generale Jorge Martin è sempre leader e comanda con 155 punti, seguito da Bagnaia a -39 e da Marquez a -41. Quarto Bastianini a -61, ma per il Mondiale è sempre più una corsa a tre.

Le parole di Bagnaia

A fine gara Pecco Bagnaia, pilota della Ducati e vincitore del Gp di Catalunya, ha commentato così il trionfo in terra spagnola: "Vittoria speciale? Onestamente ero molto arrabbiato per la caduta di ieri. Sapevo che avevamo il potenziale per vincere e ho cercato di dare tutto dall’inizio. E’ stato difficile perché anche altri piloti stavano spingendo ma quando ho visto che avevano problemi con l’anteriore ho cercato di sfruttare l’occasione. Il team ha fatto un lavoro fantastico per allestire la moto al meglio. Sono felicissimo e ora non vedo l’ora di correre in casa”.

Le dichiarazioni di Martin e Marquez

Jorge Martin ha dichiarato dopo il secondo posto: "Sono felicissimo della gara, era difficile iniziare dalla quarta posizione. Mi sono sentito a mio agio e avevo qualcosina in più ma ho dato tutto, ho cercato di fare un po' di pressione a Pecco ma è stato inutile. Aspetto la prossima gara". Anche Marquez, terzo sul podio, ha rilasciato le seguenti parole: "Ho scelto la soft, sapevo che sarebbe stato un po' rischioso ma era l'unica opzione per attaccare fin dall'inizio. Ho cominciato non al massimo oggi, ma sapevo che la gara era lunga, ho scelto di gestire al meglio oggi e quando ho potuto ho superato Aleix, la gomma era al limite. Mi spiace per lui perchè era l'ultima gara per lui qua ma sono davvero felice di essere arrivato terzo in un circuito davvero difficile".