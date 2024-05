Bagnaia penalizzato in griglia al Mugello dopo l’episodio con Alex Marquez!

Francesco Bagnaia è stato penalizzato di tre posizioni nella griglia nel Gran Premio del Mugello, che si svolgerà domenica prossima, per aver ostacolato Alex Marquez durante un giro lanciato nel corso delle pre-qualifiche. Il pilota spagnolo se l'era presa con Pecco dopo esserselo trovato davanti in traiettoria a velocità lenta nel tratto compreso tra la curva 11 e la curva 12. La penalità dovrà essere scontata solo per la gara di domenica e non per la Sprint Race di sabato. Nella migliore delle ipotesi, in caso di pole, il pilota azzurro partirà dalla quarta casella.

Le parole di Bagnaia e Marquez

Ai microfoni di Sky, Bagnaia è intervenuto così sull'episodio: "Non ho ricevuto nessuna bandiera blu, ho frenato fuori traiettoria. Alex è un grande showman, poteva evitare ma lo conosciamo...". Infine ha aggiunto: "Se dovessi ricevere una penalità per questo, sarebbe ridicolo". Pronta la risposta di Marquez: "Lui era lento completamente nel mezzo, io stavo migliorando il mio tempo. Per me è piuttosto chiaro. Lui non si è girato per vedere se ci fosse qualcuno dietro". Su ciò che è successo si è espresso anche il team manager della Ducati Davide Tardozzi: “Pecco era totalemnte fuori traiettoria, non c’è stata nessuna bandiera blu. Non ho capito di cosa sia sia lamentato Alex, poteva tenere la corda e fare la sua traiettoria..."