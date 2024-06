Martin, pole da record al Mugello. Bagnaia secondo con penalità

MUGELLO - Lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) ha fermato il cronometro a 1'44"504 conquistando la pole position, la 16ª in top class, per la Sprint Race e nel GP del Mugello. Pecco Bagnaia (Ducati), secondo a 43 millesimi, è stato penalizzato di tre posizioni nella griglia di domani per un impeding ad Alex Marquez di ieri, ma oggi, nella Sprint, partirà regolarmente in prima fila. Terzo posto per Maverick Vinales (Aprilia, +0"183), quarto Marc Marquez (Ducati Gresini, +0"280) caduto nelle ultime battute della sessione. Quinto posto per Enea Bastianini (+0"376) in sella alla Ducati ufficiale, sesto Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac, +0"392), settimo Pedro Acosta (Ktm, +0"524), ottavo Alex Marquez (+0"704), nono Aleix Espargaro (Aprilia, +0"732), decimo Alex Rins (Yamaha, +0"792).