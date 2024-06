Clamoroso, la Ducati sceglie Marquez! Martin sbatte la porta e va in Aprilia

BORGO PANIGALE - La Ducati cambia idea: sarà Marc Marquez e non Jorge Martin ad affiancare Pecco Bagnaia nel team ufficiale a partire dalla stagione 2025. Borgo Panigale ha stravolto quelli che erano i piani iniziali, che prevedevano di portare 'in rosso' l'attuale leader del mondiale. Di fronte all'aut aut del 'Cabroncito', che nel weekend del Mugello aveva apertamente dichiarato di non considerare come opzione un passaggio in Pramac, Ducati ha cambiato idea, informando Martin di non ritenere più valida l'intesa siglata. Si attende nei prossimi giorni l'ufficialità del passaggo dell'8 volte campione del mondo nel team Ducati Lenovo.