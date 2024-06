Valentino Rossi, sfuma il sogno Le Mans: disastro del compagno di squadra!

Valentino Rossi è stato costretto a ritirarsi dalla 24 Ore di Le Mans questa notte dopo che il suo compagno di squadra è uscito di pista con la sua BMW . Poco prima dell'una, l'omanita Ahmad Al Harthy , che si trovava nella top five della classe inferiore LMGT3, ha terminato la sua gara nella ghiaia. Non potendo ripartire, l'equipaggio del team belga WRT ha dovuto gettare la spugna. Il ritiro è stato un duro colpo per Rossi, Al Harthy e il terzo uomo del team - il belga Maxime Martin - che puntavano a un podio sul circuito della Sarthe.

La gara di Valentino Rossi

Il pluricampione del mondo della MotoGP partecipava per la prima volta alla 24 Ore di Le Mans. Si è messo al volante poco prima delle 20.00 e dopo il suo turno ha dichiarato di essersi "divertito nonostante la pressione". Il Dottore ha condotto la gara senza errori: uno stint solido in un tratto complicato a causa del tramonto del sole e dell'arrivo della notte, con visibilità sempre più complessa su una pista piena di vetture (più di 60 in tutte le categorie). Dopo 2 ore e 2 minuti al volante, Rossi è sceso dalla BMW avendo concluso ancora in testa il suo primo stint, quando erano state raggiunte le 6 ore di gara.