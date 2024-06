Bezzecchi-Aprilia, accordo pluriennale: sarà compagno di Jorge Martin dal 2025

Aprilia Racing ha confermato in una nota che "Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ha sottoscritto un accordo pluriennale per essere compagno di box di Jorge Martin (Prima Pramac Racing) nel team ufficiale della Casa di Noale a partire dalla prossima stagione". Da quando nel 2022 è approdato in classe regina, Bezzecchi ha collezionato nove podi tra cui tre vittorie nelle gare della domenica mentre nel 2023 ha chiuso la stagione - la seconda per lui in top class - in terza posizione. Nel 2025 insieme a Martin formerà parte di una coppia di piloti davvero avvincente.