Martin, pole da record al Sachsenring: le posizioni di Bagnaia e Marc Marquez

Jorge Martin conquista la pole position del MotoGp di Germania. Il pilota Pramac si aggiudica la prima posizione sulla griglia di partenza del circuito di Sachsenring con il tempo di 1.19.423. A seguire Oliveira e Fernandez. 4º posto per Pecco Bagnaia. Fuori dal Q2 Marc Marquez, rallentato da Stefan Bradl che si è trovato involontariamente sulla sua traiettoria: possibile penalità per il tedesco. Cadute per Vinales e Alex Marquez nella seconda tranche delle qualifiche. Sprint Race alle ore 15, il Gran Premio è invece in programma domenica 7 luglio alle ore 14.