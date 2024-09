Bagnaia-Alex Marquez, incidente spaventoso nel GP di Aragon: cosa è successo

Brutto incidente per Francesco Bagnaia a cinque giri dalla fine nel Gp di Aragon, in Spagna. Il pilota della Ducati stava superando Alex Marquez per le terza posizione quando le due moto si sono toccate. Spaventosa la dinamica, con la moto di Marquez che è passata sul corpo di Pecco trascinandolo sulla ghiaia. Fortunatamente, l'incidente non sembra avere avuto gravi conseguenze per il pilota italiano, che si è rialzato e ha camminato sulle proprie gambe. Bagnaia è stato così costretto a ritirarsi dal Gp di Aragon vinto da Marc Marquez che ha avuto la meglio su Martin e Acosta. Pecco è stato poi portato al medical centre per accertamenti.