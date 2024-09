Bagnaia: "Non è vero che Marquez non mi ha visto". Scintille dopo l'incidente

"In Race Direction Alex Marquez non mi ha nemmeno guardato in faccia: è stata una situazione spiacevole. Non è vero che non mi ha visto al momento del sorpasso. Ho sentito che ha dato un colpo di gas e anche la telemetria conferma quello che dico". Queste le parole di Francesco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport, al termine del Gran Premio di Aragon , sul circuito del MotorLand. " Alex mi è venuto addosso in pieno . Io avevo approfittato del suo errore per mettermi davanti. Ho sbagliato evidentemente a non considerare chi avessi superato. Quando prendi un pilota in pieno di solito si chiede scusa. Lui mi ha addirittura mandato a quel paese". Il pilota di Chivasso ha poi rassicurato in merito alle sue condizioni fisiche: "Ho abbastanza male alla spalla sinistra, ma non c'è niente di rotto. Cercherò comunque di arrivare a Misano in forma". Infine, Bagnaia ha aggiunto: "In generale, il weekend è stato difficile. Anche oggi sono partito da una casella sporca. Prima del contatto stavo recuperando posizioni".

Le parole di Marquez

Il pilota spagnolo ha detto la sua sull'incidente con Bagnaia ad Aragon: "Sono andato un po' lungo, ma ero ancora dentro, al cambio di direzione sulla 13 avevo già il corpo a destra e non ho visto nessuno, Bagnaia ha chiuso tanto la linea da fuori e dopo il contatto non so cosa ho fatto con il gas, guardavo il muro che si avvicinava. Se qualcuno poteva evitare il contatto, era lui che mi aveva visto e non doveva chiudere: se lasciava un metro non sarebbe successo niente e nessuno cadeva. Capisco che si sta giocando un Mondiale, che era una buona possibilità di andare a podio, mi spiace che abbiamo finito la nostra gara così. Non è vero che l'ho mandato a quel paese: lui si è arrabbiato, io non sono arrabbiato con lui; io non ho chiesto scusa, lui non ha chiesto scusa; io penso che sia un po' colpa sua; lui pensa che sia colpa mia. Sono due versioni, se parleremo sarà in privato, non davanti alle telecamere. Poi non sapevo che fosse Pecco, perché la mia lavagna non mi mostra nessun nome, e non sapevo che fosse lì: se avessi avuto la possibilità di evitare quel contatto lo avrei fatto, lui sapeva che fossi lì, non sapevo che mi avrebbe attaccato da fuori".

Il post della Ducati

Nessun problema per 'Pecco' Bagnaia dopo l'incidente con Alex Marquez nel Gp di Aragon. La Ducati, su X, posta una foto del campione del mondo al rientro nel garage: "Pecco è tornato in garage dopo essersi sottoposto a un controllo medico. Ha subito contusioni ma nessuna frattura ed è stato dichiarato Fit", si legge nel post. "Bagnaia - ha detto poi il responsabile medico della MootoGp, dottor Angel Charte - ha preso una brutta botta sulla clavicola sinistra, ma non c'è altro. È solo una contusione".