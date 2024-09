Marquez e Valentino Rossi, nuove bordate: “Ti sei ritirato”. Bagnaia netto

Con la morte nel cuore a causa del decesso di Luca Salvadori, la Moto GP torna a correre nel weekend, con il 14° appuntamento in programma a Misano. Qui, appena due settimane fa, ha trionfato Marc Marquez tagliando il traguardo prima dei due italiani Bagnaia e Bastianini. Lo spagnolo, chiamato a commentare le parole di Valentino Rossi, che in un’intervista al podcast di Andrea Migno “Mig Babol" l'ha definito "il pilota più sporco di sempre, non ho mai visto nulla di paragonabile a quanto accaduto a Sepang 2015", in conferenza stampa replica: "Ho ascoltato e visto l’intervista di Rossi con Migno ma in questo momento ho cose migliori da fare rispetto al perdere tempo con le dichiarazioni di un pilota. Oltretutto un pilota ritirato, quindi mi interessa ancora meno entrare in questi giochi. Cosa voleva ottenere? Chiedetelo a lui, sicuramente sarà qui questo fine settimana. Non credo sia un gioco psicologico anche perché non otterrebbe nulla, come nel 2016 o nel 2017. Però ripeto, non mi interessa intraprendere guerre che non mi regalano nulla". Pecco Bagnaia ha invece glissato sull'argomento, commentando così le parole del proprio mentore sul futuro compagno di squadra: “Sono fuori da certe cose, in quell’anno io non correvo in MotoGP e voglio restarne fuori, non sono cose che mi riguardano”.