Moto GP, da Mandalika a Valencia: sei circuiti in due mesi per il mondiale

La caduta di Bagnaia e il sorpasso di Bastianini

Il lungo trasferimento – quasi 12.000 km – è stato accompagnato dal malumore di Bagnaia per la caduta di domenica scorsa, paradossalmente nel momento migliore di una gara sofferta per via della gomma posteriore, ma anche dalle visioni discordanti in merito al sorpasso decisivo di Enea Bastianini su Martin. «Abbiamo capito che questo tipo di sorpasso è ammesso dalla Direzione Gara, quindi immagino che, se per necessità dovessimo fare qualcosa di simile, nessuno ci dirà nulla» ha detto Gino Borsoi, team manager di Pramac e di Martin, dal cui lato si sono schierati vari piloti, come Marc Marquez, Aleix Espargaro e lo stesso Luca Marini. «Enea ha soltanto cercato il momento giusto per inserirsi, Marquez ne ha fatti tanti di sorpassi così e non gli hanno mai detto nulla...» ha replicato dal lato di Bastianini il suo manager, Carlo Pernat. La tensione che sale, gli errori e i fattori esterni in grado di condizionare prove e gare – ciò che ha contraddistinto gli ultimi 20 giorni di Martin e soprattutto Bagnaia – si unisce ai fusi orari, ai viaggi e ai GP ravvicinati, per un mix fatto di stanchezza e stress.