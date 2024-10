Dall’Igna si gode i record e la rinascita di Marquez

Quattordici successi di fila rappresentano non soltanto il record per la Ducati nel Motomondiale, ma anche il primato per un costruttore nell’era- MotoGP : nessuno dei colossi giapponesi è riuscito a fare altrettanto nell’epoca della classe regina con le moto a quattro tempi. A gioire, comprensibilmente, è Gigi Dall’Igna , direttore generale di Borgo Panigale, che vede premiato l’impegno di un decennio, una progressione inarrestabile che ha portato al duello tutto ducatista per il titolo per il secondo anno di fila. Tuttavia, nel consueto report post-gara pubblicato su LinkedIn, Dall’Igna non è partito da Jorge Martin o Pecco Bagnaia , bensì da un altro pilota, che fa brillare gli occhi all’ingegnere veneto. Il quale non vede l’ora di ammirare la Desmosedici ufficiale nelle mani del pilota più vittorioso degli ultimi 15 anni: Marc Marquez , vincitore a Phillip Island.

Le parole di Dall'Igna

«Per ribadire, come se ce ne fosse bisogno, che è davvero lì, di nuovo al vertice della MotoGP» ha scritto Dall’Igna. «E vince nel suo modo inimitabile, dopo un'incredibile rimonta che lo ha portato subito, e con un'autorità disarmante, a ridosso dei primi e poi al duello appassionante con Martin. Un vero capolavoro sulla pista a lui più congeniale. La vera misura della sua forza, del suo peso specifico, sta tutta nell'essersi subito ripreso da una partenza molto sfortunata, imponendosi su tutto e su tutti». Marquez ha battuto Martin nella gara australiana, togliendogli cinque punti potenzialmente pesanti nella corsa al titolo, dopo averlo fatto nel duello per la seconda moto ufficiale 2025. Al momento della scelta dei vertici Ducati, il catalano non aveva ancora vinto, anzi il suo digiuno è arrivato oltre quota mille giorni, ma nell’ultimo mese e mezzo Marc si è sbloccato, con 153 punti conquistati negli ultimi sei GP, soltanto uno in meno rispetto a Martin e 24 in più rispetto a Bagnaia, rafforzando così le argomentazioni di chi ha compiuto una scelta discussa, che ha causato partenze dolorose come Martin (verso l’Aprilia), Enea Bastianini (KTM) e il Team Pramac (Yamaha).

Bagnaia e Di Giannantonio

Marquez sarà arbitro del Mondiale? Possibile, e sarà un ulteriore pensiero per i due contendenti. «Martin aveva indubbiamente più da perdere di Marquez, eppure Jorge ha cercato di prevalere, con grande merito ma non a tutti i costi. Veloce e con la giusta maturità». Proprio Bagnaia ha vissuto un weekend difficile, costantemente all’inseguimento dei due spagnoli. «Pecco ha vissuto un fine settimana poco brillante su una pista a lui ostile, condizionato anche dal meteo del venerdì. Ha corso sulla difensiva dando il massimo, lottando con i primi finché ha potuto e poi perdendo progressivamente terreno. Ma è proprio in queste situazioni che emergono le caratteristiche di un combattente, di chi riesce a limitare i danni anche quando tutto sembra remare contro. È stato molto bravo, conquistando un podio importante». L’ultimo plauso allo stoico Fabio Di Giannantonio: «Nel gruppo di testa, veloce e tenace, con una qualifica migliore, chi può dirlo...» ha concluso parlando del romano, che dopo la Thailandia sarà operato alla spalla. Lunedì sera, quando sarà sugli schermi di TV8 come presentatore del GialappaShow, Valentino Rossi avrà già annunciato con il suo team il sostituto di Diggia. Resta viva l’opzione Andrea Iannone, che nel 2016 regalò il primo trionfo alla Ducati di Dall’Igna. Un risultato allora eccezionale, che oggi è la consuetudine.