Bastianini vince la Sprint in Thailandia, Martin allunga ancora su Bagnaia

Martin a +22 su Bagnaia

Lo spagnolo porta così a 22 i punti di vantaggio in classifica generale nei confronti del campione in carica. Alle spalle dei primi tre chiudono Marc Marquez, Alex Marquez Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Brad Binder con la KTM primo pilota non-Ducati, top ten chiusa da Fabio Quartararo con la Yamaha.

Le parole dei protagonisti

"La partenza è stata decisamente buona, ma poi ho perso una posizione - commenta Bagnaia -. Rispetto alle aspettative, mi è mancato qualcosa. Ho perso comunque solo due punti: devo rimanere concentrato per domani. Non mi sono trovato bene con la gomma davanti e faticavo a fermarmi e far girare la moto, soprattutto nel terzo settore. Il passo era molto simile a quello dei piloti davanti a me. Stamattina andavo forte nel settore uno, ma in gara perdevo molto terreno - ha poi aggiunto l'iridato piemontese a Sky -. Era una buona chance per recuperare punti e invece ne abbiamo persi altri due. Non possiamo permetterci di perdere punti in questa fase. Per domani servirà fare uno step ulteriore". Infine, sulla gara dei rivali, Bagnaia ha dichiarato: "Bastianini oggi è stato davvero forte ed è riuscito a creare subito un bel gap. Quando Martin mi ha passato, poi sono andato in difficoltà. Lui ha toccato il verde quattro volte ed era pure lui al limite". Il campione in carica, a quota 411, conta ora 22 punti di distacco da Martin (433): "Credo che per me sia stata la gara più dura della stagione - ammette lo spagnolo -. All'inizio ho perso qualche posizione, ma poi ho spinto tantissimo, arrivando dove volevo essere. Spero di ripetermi domani nella gara lunga che sarà certamente molto diversa". Il vincitore della Sprint, Enea Bastianini, invece, commenta: "È stata una gara difficile, ma dopo la partenza, quando mi sono trovato primo, mi sono detto che era arrivato il momento di spingere. Sono riuscito a creare un buon margine: è bello tornare a vincere. È stata una bella gara e ho approfittato dell'errore di Martin alla prima curva. Lui ha frenato molto forte e sapevo che non avrebbe girato. Sono riuscito a fare un bel gap nei primi passaggi e da lì è stato tutto più semplice - ha poi aggiunto a Sky il pilota riminese -. Ho cambiato un po' il mio approccio nelle ultime gare e sono migliorato in qualifica. La gomma oggi è calata abbastanza: per domani, dunque, sono tentato di provare la gomma più dura all'anteriore".