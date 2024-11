Miller shock, paura in MotoGP: la testa sbatte contro la ruota di Quartararo

Partenza "col botto" al Gran Premio di Sepang di Moto GP . Alla prima curva, infatti, un incidente ha coinvolto Quartararo , Binder e Miller costringendo la direzione di gara a sventolare immediatamente la bandiera rossa . Necessari i soccorsi in pista, ma tutti i piloti coinvolti sono coscienti: Quartararo e Binder sono riusciti a rimettersi in sella mentre Miller, inizialmente rimasto fermo in mezzo alla pista, è stato portato al centro medico del circuito e dopo un po' è uscito con i suoi piedi accompagnato dalla moglie. Nulla di grave, dunque, con il GP che riparte così sulla distanza dei 19 giri con la griglia originaria.

La dinamica dell'incidente

Il tutto è partito dalla caduta di Binder che ha perso il controllo della sua moto dopo la prima curva, andando poi a creare un effetto domino con Miller e Quartararo. Tanta paura specialmente per l'australiano della KTM che ha sbattuto la testa contro la ruota posteriore della Yamaha di Quartararo. Da Sepang arrivano però notizie confortanti, pertanto "the show must go on".