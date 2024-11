Bagnaia con i denti! Vince in Malesia: il Mondiale non è ancora finito

È Pecco Bagnaia a conquistare il Gp della Malesia! Il campione del mondo in carica taglia il traguardo davanti al contendente al titolo Jorge Martin e al compagno di squadra Enea Bastianini, aggiudicandosi così il penultimo appuntamento del motomondiale: annullata invece la tappa conclusiva di Valencia, il mondiale si deciderà a Barcellona. Bagnaia si porta infatti a -24 punti dal rivale spagnolo. Un Gp che ha conosciuto un incidente di gruppo in partenza causato dal contatto Binder-Quartararo e che ha costretto a esporre la bandiera rossa per permettere a Jack Miller di ricevere le cure mediche. Contusione alla spalla per Binder. La gara è poi ripresa con 19 giri rimanenti. Cadute anche per Joan Mir, Franco Morbidelli e Marc Marquez.