Miller dopo il pauroso incidente in Malesia: “Fortunato a uscirne vivo..."

“L’incidente è stato un duro monito sui rischi che i nostri piloti affrontano ogni volta che si schierano sulla griglia di partenza”. Sono le parole di Jack Miller all’indomani dello scontro sulla pista di Sepang. In Malesia, il pilota Ktm è rimasto coinvolto in un brutto incidente di gruppo provocato subito dopo la partenza dal contatto Binder - Quartararo lungo la seconda curva, e che ha costretto la direzione di gara ha sventolare bandiera rossa per permettere all’australiano di ricevere le cure mediche. Come mostrato dalle immagini, il casco di Miller si scontra con il posteriore della moto del francese. Il compagno di squadra ha invece rimediato una contusione alla spalla.

Miller: “Fortunato a uscirne vivo”

Il Gran Premio è poi ripartito con 19 giri a disposizione, e ha visto vincere il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, che contenderà dunque il titolo a Jorge Martin all’ultimo appuntamento di Barcellona: il circuito catalano sostituisce quello di Valencia dopo l’annullamento della tappa deciso dalla Dorna in seguito alla devastazione che ha colpito la città. Il giorno dopo l'incidente, Miller ha aggiornato i propri sostenitori in merito alle proprie condizioni con un messaggio social: “Sono stato fortunato a uscirne vivo. Grazie a tutti per i messaggi d'affetto”. Queste invece le dichiarazioni del direttore di gara del team Francesco Guidotti sulle condizioni di Binder: "Brad ha provato a fare la seconda partenza, ma il dolore alla spalla gli ha impedito di partire in sicurezza”, ha concluso.