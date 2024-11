La rinascita di Marquez: "Comunque ho già vinto. Senza il team Gresini..."

L’onore e, perché no, i soldi. A Barcellona, nell’ultimo GP della stagione che assegnerà il titolo mondiale della MotoGP a uno tra Jorge Martin (grande favorito grazie al +24 in classifica) e Pecco Bagnaia , ma raccoglierà anche fondi per aiutare la Comunità Valenciana devastata dall’alluvione, in palio c’è pure il terzo posto finale del campionato, salire sul podio dei top della top class. Una lotta riservata a Marc Marquez ed Enea Bastia nini, entrambi su Ducati anche se il romagnolo su quella di quest’anno e nel team ufficiale, mentre lo spagnolo ha un punto di vantaggio nonostante corra con la Desmosedici del 2023 e nel team satellite Gresini. Una lotta che appunto vale parecchio, ma soprattutto per Bastianini , destinato a emigrare in Ktm proprio per far posto a Marquez. Marc, che di sicuro non ne fa una questione economica (pur di andare in Ducati ha rinunciato a un contratto di ancora un anno da 24 milioni con la Honda ), come sottolinea in una intervista sul canale YouTube della MotoGP, dal suo punto di vista ha già vinto.

Marquez ritrova il sorriso

Ha ritrovato il sorriso perso con il grave infortunio del 2020 e le 4 successive operazioni, ma anche con la poca competitività della Honda. Ha ritrovato soprattutto il podio (10 nelle Sprint e 9 nei GP) e la vittoria (una nella gara veloce della doppietta di Aragon e 3 in quelle lunghe della domenica). Un giusto che non provava da più di mille giorni, da tre anni. E infine ha ritrovato un posto nel team ufficiale più forte, nella Ducati dominante. Quasi tutto. Manca il titolo mondiale, il suo nono, al quale darà la caccia il prossimo anno come compagno di squadra di Bagnaia, probabilmente non dispiacendosi se il torinese non riuscirà nell’impresa di vincere il terzo consecutivo nella top class. Sua prerogativa alla Honda. E prima di Valentino Rossi. "Per me, la mossa che ho fatto l’anno scorso è stata già un successo, perché altrimenti quest’anno avrei annunciato il mio ritiro" afferma con molta chiarezza Marquez alla vigilia dell’ultima weekend di gara e dei primi test ufficiali con la nuova Ducati, in programma martedì sempre a Barcellona, dove proverà anche la GP24 di Bagnaia. "Soltanto un anno fa molte persone avevano dei dubbi, ma li avevo io stesso. Temevo che il mio tempo fosse finito. Non è stato così. I dubbi sono scomparsi e sono tornato a un livello competitivo. Ed è stato così perché ho preso la decisione di unirmi al team Gresini".

Marquez: "Voglio ritirarmi senza rimpianti"

Che domenica vuole lasciare con qualcosa di sostanzioso da festeggiare: il terzo posto nel Mondiale. Che per la squadra di Faenza vale forse molto di più che per lo spagnolo. Il quale però proprio con i risultati in crescendo ha ritrovato sé stesso e nuove ambizioni. "Quando un giorno mi ritirerò non voglio avere il rimpianto di non averci provato fino in fondo. Cercherò di fare tutto quello che ho in mano per sentirmi competitivo, vincere titoli e lottare per i titoli ogni anno" chiarisce Marquez, che riconosce come "speciale" il gusto ritrovato del successo. "Le vittorie ti danno molta fiducia - conclude Marc -. Dopo tre o quattro anni, dopo aver faticato molto a causa di quattro interventi chirurgici al braccio e nei quali non avevo ottenuto alcun risultato positivo, si inizia a perdere fiducia, si inizia a porsi qualche domanda. È la moto? È colpa mia? È la mia condizione fisica? Passo dopo passo devi rispondere a questa domanda e recuperare fiducia. Questo è accaduto con un percorso fatto di gare, podi, pole, la vittoria nelle Sprint… Poi la vittoria nella gara principale ad Aragon è stata super importante". E Marquez è ripartito.