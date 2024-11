MotoGP, super Bagnaia in pole a Barcellona: Martin partirà quarto

Francesco Bagnaia conquista la pole position del Gran Premio della solidarietà di Barcellona classe MotoGp . Il campione del mondo del Ducati Team ha preceduto l' Aprilia di Aleix Espargaro e la Ducati del Team Gresini di Marc Marquez . Partirà quarto sia nella Sprint che domenica nel Gp vero e proprio il leader del Mondiale Jorge Martin su Ducati Pramac. Per Bagnaia è la 50esima pole in carriera, la 12esima quest'anno. Nella sprint del pomeriggio Martin , che guida il Mondiale con 24 punti su Bagnaia, avrà la possibilità di conquistare il titolo prima della gara di domani.

Gli altri piazzamenti

Bagnaia si prende la pole position dell'ultimo Gran Premio della stagione. Il crono realizzato dall'italiano è stato di 1'38"641. Una qualifica, dunque, più che positiva per Pecco, capace di distanziare di tre posizioni il diretto rivale, Martin (Ducati Prima Pramac), autore del quarto tempo. La prima fila viene completata da un super Aleix Espargaro (Aprilia, +0"055), al secondo posto, e da Marc Marquez (Ducati Gresini, +0"157), al terzo. Quarto, quindi, Martin, mentre chiude quinto Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac): sesto, invece, Pedro Acosta (Ktm GasGas). Nell'ordine, la terza fila è composta da Vinales, Bastianini e Bezzecchi. Decimo Quartararo, davanti ad Alex Marquez e Zarco, rispettivamente undicesimo e dodicesimo.

Le parole di Bagnaia

"Mi sto godendo il weekend. Stamattina abbiamo fatto un gran lavoro e siamo pronti per la Sprint, che, storicamente, è il nostro punto debole". Lo ha dichiarato Bagnaia (Ducati Lenovo), ai microfoni di Sky Sport, al termine delle qualifiche del Gran Premio di Barcellona. "Adesso toccherà fare il pomeriggio perfetto. Espargaro è veramente veloce, mentre noi non abbiamo ancora la giusta confidenza sull'anteriore. Per la Sprint correremo con la gomma dura. Partenza? La prova è andata bene e ho slittato il giusto", ha concluso Bagnaia, dopo aver centrato la pole position.