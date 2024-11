“È tutto scritto”: Luca Marini boom su Marquez, le parole fanno discutere

"Per Pecco è un bene che si venga a Barcellona , perché penso che possa vincere tranquillamente entrambe le gare, ma il problema è che non gli basterà. Dovrà essere furbo, mettere sotto pressione Jorge e costringerlo ad un errore, soprattutto nella gara di domenica. Oppure nella Sprint di sabato, per potersela giocare poi con qualche opzione in più nella gara di domenica. Il problema è che te la giochi con un pilota che sarà sicuramente sul podio, perché loro sono i più in forma di tutti e hanno le due moto migliori in griglia. Dunque, l'unico modo per Pecco sarà quello di provare a giocare un po' d'astuzia". Lo ha detto Luca Marini alla vigilia dell'ultimo Gp della stagione.

Le parole di Marini

Marini ha poi dichiarato: "Non ho idea di come andrà il 2025, ma noto tanto interesse a far vincere di nuovo Marquez. Per questo motivo penso che la vittoria del prossimo anno sia già scritta. Sicuramente Pecco avrà l'occasione della sua vita per confermarsi tra i più grandi della storia. Qualora dovesse riuscire a battere Marquez e a vincere il Mondiale il prossimo anno, tutti finalmente lo riconoscerebbero per il campione che è. Finora non gli è stato dato abbastanza merito per i due titoli di fila vinti in MotoGP”.