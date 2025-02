Martin, violento incidente a Sepang: mano e piede fratturati, verrà operato

Il campione del mondo della MotoGP Jorge Martin è stato portato in ospedale per valutare le conseguenze dell'incidente avvenuto nella prima giornata dei test ufficiali in corso sul circuito di Sepang. Martin, passato all'Aprilia dopo aver vinto il mondiale 2024 per la Pramac Ducati, é parso dolorante al piede sinistro ed alla mano destra, dopo essere stato sbalzato fuori dalla curva due.

Aveva completato 13 giri quando ha perso il controllo della sua nuova moto ed è stato sbalzato in aria. E' atterrato violentemente sul piede sinistro prima di sbattere la testa sull'asfalto, facendo scattare la bandiera rossa per interrompere la sessione. È stato quindi portato in un ospedale vicino per accertamenti. Era uscito illeso dal suo primo incidente all'inizio della sessione. Anche il pilota del team Trackhouse Raul Fernandez è caduto nella prima giornata ed è stato escluso dai restanti due giorni per fratture ad una mano ed a un piede.



Martin in ospedale: l'esito dei controlli medici



"A Martin è stata diagnosticata una frattura alla mano destra e fratture al piede sinistro. È stato sottoposto a TAC e risonanza magnetica, entrambe negative per eventuali lesioni. Resterà in ospedale per la notte e domani tornerà in Europa per sottoporsi a un intervento chirurgico alla mano destra e al piede sinistro." - si legge sul profilo X della Moto Gp.