Ducati, tempo di scelte per dominare due anni

Giusto il tempo di arrivare a Buriram dalla Malesia, via Bangkok, e i protagonisti della MotoGP si sono immediatamente concentrati sulla fase finale dei test invernali. Alle 4 italiane è iniziata la prima delle due giornate di prove, per sedici ore complessive che condurranno poi al primo GP stagionale, fra poco più di due settimane sempre sul circuito thailandese. I tempi stretti, con le due sessioni di test racchiuse nell’arco di dieci giorni, hanno generato vantaggi a livello logistico ma anche un problema che probabilmente era stato sottovalutato in sede di programmazione: oltre all’impossibilità di realizzare nuovi pezzi tra una sessione e l’altra, si è manifestata anche la difficoltà a elaborare i dati raccolti a Sepang . In questo modo, materiale e configurazioni da provare a Buriram sono grosso modo gli stessi della scorsa settimana. La differenza che rende utile la seconda sessione è legata alle condizioni dell’asfalto: il grip elevatissimo di Sepang - irripetibile se non su pochi altri tracciati come Misano - lascia spazio a un’aderenza inferiore, e per certi versi più indicativa.

Ducati in cerca di risposte

Tra le cinque Case, quella che cerca la risposta più attesa è la Ducati, chiamata a deliberare - tra le altre cose - il motore che dovrà poi mantenere per il biennio 2025-26. Per quanto la versione 2025 sia nata bene, nel complesso sembra meno efficace rispetto al propulsore 2024, e per questo in Ducati potrebbero optare per una scelta simile al 2022, quando venne utilizzato un motore “2021 ibrido”. Tornare indietro, a volte, non è necessariamente un male: proprio nel 2022 la Ducati iniziò l’anno con persino troppe innovazioni e servì metà campionato per chiarire l’orizzonte. Un’opera riuscita se è vero che, riducendo gli inserimenti soltanto a ciò che portava vantaggi immediati, sulla base di quel lavoro negli ultimi 30 mesi è arrivata una sequenza di 35 successi in 50 gare con le moto factory del team ufficiale e di Pramac.

Da Bezzecchi a Bastianini

Priva di Jorge Martin (assente al pari di Fabio Di Giannantonio) ma con il recupero-lampo di Raul Fernandez dopo l’operazione al mignolo sinistro, l’Aprilia trova un ausilio a Marco Bezzecchi, ritrovatosi quasi in solitudine a Sepang, dove l’unico altro titolare presente era un rookie come Ai Ogura. La direzione per il 2025 è presa, ma certamente il supporto dell’unico pilota che già conosce la RS-GP può essere d’aiuto per Bezzecchi, ancora alle prese con l’ambientamento sulla nuova moto. Il medesimo processo, ma con maggiori difficoltà, lo affronta il concittadino Enea Bastianini sulla Ktm che vive una situazione particolare, e non solo perché gli occhi sono sul 25 febbraio, giorno della sentenza sul piano industriale (ma si respira fiducia). La Casa austriaca ha un team ufficiale che porta avanti lo sviluppo, pur con i dubbi sulle tempistiche degli aggiornamenti, affidandosi soprattutto a Pedro Acosta, mentre in Tech 3 il lavoro è principalmente di acclimatamento sulla nuova moto per Bastianini e Maverick Viñales.

Passi in avanti per Quartararo

Ai due giorni di Buriram chiedono conferme le Case giapponesi. Forte delle novità anche a livello aerodinamico, la Yamaha ha evidenziato passi avanti con Fabio Quartararo, che però ha posto l’attenzione su un grip non ancora ideale: un circuito come quello thailandese, con più accelerazioni da bassa velocità, può costituire la prova del nove. La Honda, che può contare sui dati del test team che nelle scorse settimane aveva provato in Thailandia, a Sepang ha mostrato buoni progressi soprattutto con la ciclistica. Il motore, per quanto migliorato nella fase di trazione, denuncia ancora un deficit di potenza: non a caso in ogni giornata di Sepang le RC213V hanno pagato tra i 5 e i 9 km/h di divario rispetto al miglior dato della concorrenza, in particolare con Luca Marini.