Marquez, subito pole in Thailandia con la Ducati: terzo Bagnaia

La griglia di partenza

Per la prima volta nella storia del motomondiale due fratelli occupano il primo e il secondo posto in griglia. I Marquez, infatti, nella Sprint Race e nella gara "lunga" del Gran Premio di Thailandia scatteranno davanti a tutti gli altri piloti. Sorprende Jack Miller (Prima Pramac Yamaha, +0"308), autore del quarto croino; quinto, invece, il rookie Ai Ogura (Aprilia Trackhouse, +0"352). Sesto Franco Morbidelli (Ducati Pertamina), il quale, però, dovrà scontare una penalità di tre posizioni in griglia per la gara della domenica, a seguito dell'impeding ai danni di Bagnaia nel corso della Practice. La terza fila, nell'ordine, è composta da Pedro Acosta, Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Decimo Fabio Quartararo, Mir e Zarco sono rispettivamente undicesimo e dodicesimo.