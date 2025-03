Marc Marquez fa il vuoto e vince la Sprint in Thailandia. Bagnaia terzo

BURIRAM (Thailandia) - Marc Marquez ( Ducati Lenovo) domina la prima sprint dell'anno battendo il fratello Alex (Ducati Gresini) e Pecco Bagnania che chiude il podio in una gara dove non c'è stata storia sin dalla partenza. I primi tre partono bene e confermano le posizioni con Marc Marquez davanti ad Alex e Bagnaia 3° attardato dai due fratelli. Molto bene il rookie Ogura ( Aprilia Trackhouse) sorpresa al 4° posto mentre partenza disastrosa per Marco Bezzecchi scivolato in 13ª posizione. Lo spagnolo della Ducati ufficiale scava subito il solco e non si gira più come il fratello che tiene a distanza di sicurezza il vice-campione del mondo, Ogura difende il 4° posto da Franco Morbidelli (Ducati VR46) con Pedro Acosta (KTM) 6°. Ritiro per problema tecnico per Fabio DiGiannantonio (Ducati VR46).

Buriram, sprint race: la Top 9

1) Marc Marquez (Ducati Lenovo)

2) Alex Marquez (Ducati Gresini)

3) Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo)

4) Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)

5) Franco Morbidelli (Ducati VR46)

6) Pedro Acosta (KTM)

7) Fabio Quartararo (Yamaha)

8) Brad Binder (KTM)

9) Joan Mir (Honda HRC)

Marc Marquez: "Sabato perfetto"

Le parole del pilota spagnolo dopo il successo ai microfoni di Sky Sport: "È il modo perfetto per iniziare la mia nuova storia con la Ducati. È stato un sabato perfetto con vittoria nella Sprint, pole e podio con Alex. Sono contento, ma non euforico, perché devo rimanere concentrato per la gara di domani. Pecco domani sarà l'avversario principale. Ieri è stato poco fortunato, ma lui è fortissimo. Non penso che farà delle modifiche, anche se la gomma posteriore va valutata, considerando il caldo estremo di domani".

Bagnaia: "Non sono ancora comodissimo"

Terzo classificato in sprint race Pecco Bagnaia non ancora al 100% su questa Ducati 24.5: "Ho provato a recuperare sui Marquez, ma andavano troppo forte. Considerando i test e la complicata giornata di ieri, il terzo posto va più che bene. Non ho ripensamenti sulla gomma dura. Mi è mancato lo spunto iniziale. Non sono ancora comodissimo in sella, ma solo oggi ho potuto guidare la stessa moto per due sessioni di fila. Come spesso mi succede nelle Sprint fatico a frenare forte come vorrei, perché il bilanciamento della moto cambia. Per domani ho diverse cose in testa e vedremo stasera con il team come sistemarle. Faccio i complimenti ad Ogura per la prestazione che ha fatto".