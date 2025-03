Ducati, senti Marquez: "A volte mi chiedo perché continuo a correre"

Marc Marquez, numero 93 della Ducati, è stato intervistato da Adam Child, ex pilota che ha più volte partecipato al Tourist Trophy dell’Isola di Man, competizione purtroppo nota per l’alto numero di vittime: “A volte anche io mi chiedo perché continuo ad andare avanti – ha ammesso l’iberico nell’intervista per The Telegraph – ma le moto sono la mia passione. Se mi chiedessi qual è il mio hobby? Direi le moto. Andare in moto è il mio più grande hobby ed è diventato il mio lavoro. Sono molto fortunato ad avere questo lavoro e voglio continuare. Sulla moto, mi assumo ogni volta il massimo rischio perché è il mio lavoro. Quando cadi, quando scivoli lungo la pista, pensi solo a raggiungere la moto di scorta ai box. A volte capisci lo schianto, a volte no, ma non abbiamo paura di schiantarci. Se capisci l’incidente, ad esempio quando freni troppo tardi e sai perché è avvenuto l’incidente, puoi spingere di nuovo subito”.