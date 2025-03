Marc Marquez pigliatutto: batte ancora il fratello e fa sua l'Argentina!  

TERMAS DE RIO HONDO (Argentina) - Marc Marquez (Ducati Lenovo) bissa il successo della Thailandia vincendo di forza anche il gran premio di Argentina battendo nuovamente il fratello Alex (Ducati Gresini), stoico per 21 giri, con un grande Franco Morbidelli (Ducati VR46) che riesce a tendere dietro Pecco Bagnaia. Dopo 5 giri Alex prende la leadership della gara con Marc in scia e staccato un ottimo Morbidelli davanti a Bagnaia. La gara si stabilizza con Marc che rischia anche la caduta a 9 giri dalla fine ma salva tutto a modo suo, passato lo spavento lo spagnolo della Ducati ufficiale si rimette in scia al fratello in modalità caccia provando anche il sorpasso a 7 giri dalla fine ma senza chiuderlo. Intanto Bagnaia prova a recuperare il secondo di svantaggio nei confronti di Morbidelli 3°. A 5 giri dalla bandiera scacchi Marc sferra l'attacco decisivo con una pazzesca staccata a curva 5 e vola via per il 2° successo (4° compreso le sprint) nonché 90° in carriera in tutte le categorie eguagliando Angel Nieto. Ultimo giro che vede il bel sorpasso di Di Giannatonio su Zarco