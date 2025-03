Marc Marquez scatenato: pole ad Austin! Bagnaia insegue

AUSTIN (Stati Uniti) - Marc Marquez conferma il suo status di uomo da battere al gran premio delle Americhe firmando la pole position, la sua terza consecutiva in stagione (non gli accadeva dal 2019) nonché 69ª in carriera. All'ultimo tentativo l'8 volte campione del modo firma un pazzesco 2:01.088 davanti all'ottimo Fabio Di Giannantonio al quale è stato ridato il miglior giro dopo che gli era stato tolto. Chiude la prima fila Alex Marquez. Pedro Acosta beffa all'ultimo Franco Morbidelli e si prende la quarta piazza. Solo 6° Pecco Bagnaia che precede un gran Luca Marini 7° arrivato da Q1. Alle 21 la gara sprint.