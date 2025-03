Marquez cannibale: è sua anche la Sprint di Austin! Bagnaia terzo

AUSTIN (Stati Uniti) - Ad Austin continua il dominio di Marc Marquez che con la sua Ducati si aggiudica, dopo la pole, anche la Sprint. Inizio di stagione da cannibale quella dello spagnolo che chiude sul gradino più alto del podio davanti al fratello Alex Marquez , con la Ducati del Team Gresini, e il compagno di team Pecco Bagnaia . Il solito spartito di queste primi tre Gp del motomondiale con Marc Marquez che dopo le doppiette di Thailandia e Argentina si prende la Sprint del GP delle Americhe in attesa della gara.

Marquez vince la Sprint ad Austin

Partenza spettacolare di Bagnaia che alla prima curva si ritrova dalla sesta alla prima posizione. E' subito bagarre con Marc Marquez che lotta per riavere il primato e che alla fine favorisce il fratello Alex. Dopo due giri, e un grande brivido per Marc Marquez, scivola infatti al terzo posto la Ducati di Pecco che si mette in coda ai fratelli Marquez fino alla bandiera a scacchi. Questa la top ten della Sprint:

1. M.Marquez (Ducati Lenovo)

2. A.Marquez (Ducati Gresini)

3. F.Bagnaia (Ducati Lenovo)

4. F.Di Giannantonio (Ducati VR46)

5. F.Morbidelli (Dcuati VR46)

6. F.Quartararo (Yamaha Monster Energy)

7. P.Acosta (RedBull Ktm)

8. L.Marini (Castrol Honda)

9. A.Ogura (Aprilia Trackhouse Racing)

10. M.Bezzecchi (Aprilia Racing)

