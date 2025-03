Bagnaia si prende Austin! Marc Marquez, che errore: cade da leader

AUSTIN (Stati Uniti) - Clamoroso ad Austin! Marc Marquez cade mentre comandava in solitaria e Pecco Bagnaia si porta a casa la prima vittoria stagionale (la numero 30 in carriera) precedendo Alex Marquez e Fabio Di Giannatonio.

Condizioni meteo problematiche perché pioviggina ma non è una gara bagnata quindi piloti che per sicurezza prima scelgono le gomme rain ma poi, a pochi minuti dalla partenza, Marc Marquez scappa di corsa ai verso il box per cambiare la moto per usare la moto da asciutto, subito Bagnaia e altri lo seguono costringendo la race direction a posticipare la partenza. Marc Marquez parte bene, chiude 1° alla prima curva e scappa via, Alex e Bagnaia lottano e al 4° giro Pecco si prende la seconda posizione con Di Giannantonio 4° in solitaria davanti al compagno di squadra Mordibelli.

A 10 giri dalla fine succede l'incredibile: caduta di Marc Marquez nello snake! Lo spagnolo riesce a ripartire ma solo in 18esima posizione con anche la moto danneggiata (perso una pedana) costringendolo al ritiro. Davanti Bagnaia è un metronomo, scava il solco e porta a casa il successo.