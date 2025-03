Marquez, il boomerang della strategia diabolica e il regolamento forzato

Pecco Bagnaia ha vinto il Gran Premio delle Americhe valido per il Mondiale della MotoGp. La corsa ad Austin, però, è stata caratterizzata da una partenza particolare, ritardata dagli organizzatori per permettere ai piloti di adeguare le moto al tracciato. La partenza, infatti, stata posticipata di qualche minuto, dopo che diversi piloti sono rientrati ai box prima del warm up lap per cambiare la moto. Il primo a farlo è stato Marc Marquez, che ha deciso di pianificare una strategia ‘diabolica’: lui e gli altri primi 10 in griglia avevano optato per una moto con gomme da bagnato, ma lo spagnolo aveva già fatto preparare un'altra moto con le gomme da asciutto. Dopo il giro di formazione, proprio a pochi minuti della partenza, ha cambiato idea, abbandonando improvvisamente la griglia e creando il caos.