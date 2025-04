Bagnaia, niente rimonta. Marc Marquez torna a ruggire nella sprint di Lusail  

LUSAIL (Qatar) - Dopo lo scivolone di Austin Marc Marquez torna a ruggire e lo fa imponendosi nella gara sprint di Lusail (4° successo su 4 nelle sprint) battendo, ancora, il fratello Alex con Franco Morbidelli ottimo 3°. Niente super rimonta per Pecco Bagnaia. Ottima partenza dei fratelli Marquex con Marc davanti ad Alex mentre Bagnaia, partito 11°, chiude il primo giro all'9° posto in lotta con Di Giannantonio. Nella fase centrale Marc non scappa anzi, si riprende di forza il 1° posto dopo l'attacco di Alex, con Morbidelli in scia, difficoltà per Pecco scivolato 12° superato da Ogura e Martin. Nella fase finale Marc scava il solco (+1,5") con il fratello con le prime due posizioni blindate, Morbidelli tiene botta alla pressione di Quartararo ed Aldeguer con lo spagnolo della Gresini che beffa all'ultima curva il francese. Solo 8° al traguardo Pecco Bagnaia che comunque conquista un punto, mentre Jorge Martin, al rientro dopo il brutto infortunio nei test, conclude la gara al 16° posto