MotoGP Marquez: Marc si prende il Qatar e scavalca Alex in classifica. Bagnaia centra solo il podio

LUSAIL (Qatar) - Marc Marquez riscatta in pieno lo 0 della gara di Austin facendo suo il gran premio del Qatar vincendo di forza sulla sorpresa Maverick Vinales che però viene penalizzato 16" per la pressione gomme (finendo 14°), quindi Pecco Bagnaia 2° dopo esser partito 11° e Franco Morbidelli a podio. Lo spagnolo della Ducati si riprende anche la testa del campionato a +18 sul fratello Alex.

Partenza a sorpresa con Morbidelli che si prende la testa della gara davanti ai fratelli Marquez (a contatto alla prima curva) e Di Giannantonio con Bagnaia già 6° al primo passaggio sul traguardo. Al 3° giro contatto tra Alex Marquez e Di Giannatonio con entrambi i piloti che vanno lunghi dicendo addio al gruppone di testa specialmente il pilota italiano (ultimo) con lo spagnolo penalizzato (long lap penalty), Bagnaia ringrazia e passa anche Marc Marquez al 2° posto.

A metà gara si innesca Maverick Vinales che passa Bagnaia, passa Marquez e anche Moribidelli quando mancano 12 giri dalla bandiera scacchi portandosi dietro anche Marc. Morbidelli e Bagnaia innescano un gran duello che vede Pecco prevalere per il 3° posto ma perdendo terreno (8 decimi) dai due spagnoli davanti. Si entra nella fase calda della gara e a 7 giri dalla fine Vinales va lungo, Marquez non si fa pregare e prende la leadership della gara! Da sottolineare la brutta caduta del campione del mondo Jorge Martin soccorso dai sanitari. Marc decide di fare il vuoto e lo fa con Vinales che però regge bene difende il 2° posto da Bagnaia perso poi per la penalità.