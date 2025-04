 MotoGP ad Jerez, “Lui è il re e io il principe?" La risposta di Marquez e Bagnaia 

Marc Marquez: "La Ducati mi rilassa"

Lo spagnolo, leader del mondiale, ha elogiato il lavoro della casa italiana: "Quando ero in Honda, negli ultimi anni, lottavo contro altri costruttori ed era diverso rispetto a quando lotti con altri piloti con la tua stessa moto. Ricordo che quando guidavo la Honda ero sempre in lotta con la moto. Ora con la Ducati, anche se è impegnativa, guido in modo scorrevole, più facile, e questo mi rende più rilassato".

Su Bagnaia

"Quando sono arrivato in MotoGP Dani Pedrosa è stato il miglior insegnante possibile. Ora sono arrivato a 32 anni in Ducati e io ho il mio stile di guida, però in alcuni aspetti provo a copiare Bagnaia. All'interno del team l'obiettivo è cercare di portare il titolo in rosso. Lotto con lui come con altri piloti come Alex".

Re e principe?

“Tardozzi ha detto che io sono il re e Bagnaia il principe? Siamo nel castello della MotoGP che è la Ducati“.

Sulla gara

“Ovviamente per i piloti spagnoli questo è un weekend speciale, però, alla fine è un gran premio. So che ci sarà il tutto esaurito, ma ho l’esperienza per gestire queste situazioni. Sarà importante tenere le emozioni fuori dalla pista per riuscire ad esprimersi al meglio. Arriviamo su una pista completamente diversa rispetto a quelle nelle quali abbiamo corso per ora, è molto stretta e qui Pecco ha vinto negli ultimi tre anni per cui sarà sicuramente un avversario difficile da battere”.