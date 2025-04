Quartararo show, beffati Marquez e Bagnaia: Fabio torna in pole dopo tre anni!

Fabio Quartararo (Yamaha) partirà dalla pole position nella Sprint Race nella "gara lunga" del Gran Premio di Spagna . Sul circuito Angel Nieto, El Diablo è stato il più veloce del Q2, grazie al crono di 1'35"610. Il francese riporta la Yamaha in pole dopo 1134 giorni (Indonesia 2022). Secondo posto per Marc Marquez (Ducati Lenovo, +0"033), davanti a Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo, +0"145), al terzo. Quarto crono per Alex Marquez (Ducati Gresini, +0"148): Franco Morbidelli (Ducati Pertamina, +0"218) e Maverick Vinales (Ktm Tech3, +0"242) sono rispettivamente quinto e sesto. In terza fila, nell'ordine si piazzano Aldeguer, Di Giannantonio e Mir. In quarta, invece, ci sono Zarco, Bezzecchi e Acosta.

Quartararo in pole: i numeri

Per la Yamaha è la fine del digiuno di pole più lungo della loro storia: 62 GP e 1133 giorni. La loro ultima pole era stata Mandalika nel 2022. Per Quartararo è la 17esima pole in top-class, la 20esima in tutte le classi. 243esima pole in top-class per la Yamaha che detiene il record di pole a Jerez: 18 contro le 15 della Honda.