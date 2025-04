"Strano che lo abbia notato io": Bagnaia e la mancata sanzione ai Marquez

Pecco: "Strano sia stato io a notarlo"

Quindi, nessun cambiamento in griglia, ma un’ammenda lieve (persino il sito ufficiale MotoGP l’ha definita così titolando la notizia “schiaffo sulla mano”…). Il verdetto ha dato voce a chi ritiene che per i Marquez la mano dei giudici sia sempre leggera, ma il vero guaio è che nel regolamento non è indicata una sanzione specifica per tale infrazione. Franco Morbidelli ha ricordato una propria retrocessione in griglia ai tempi della Moto2, ma per esempio lo scorso anno Ai Ogura (ai tempi sempre nella classe di mezzo) aveva ricevuto in Thailandia soltanto 500 Euro di multa per un fatto analogo. "La cosa strana è che sia stato io a notarlo, dovrebbe essere compito della Direzione Gara" ha aggiunto Bagnaia, con un ulteriore dettaglio che lascia intendere come la sanzione leggera – per un’infrazione effettivamente veniale – non rappresenti il nocciolo della questione. A differenza di un regolamento con zone grigie che si prestano a interpretazioni.