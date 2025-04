Bagnaia terzo, il GP di Spagna lo vince Alex Marquez: Marc cade subito

La MotoGp continua a restare un affare di famiglia per Marc e Alex Marquez. Dopo la vittoria di Marc nella sprint di ieri, è il fratello Alex a vincere la gara lunga del Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera. Per il più giovane dei fratelli Marquez è la prima vittoria in carriera in MotoGp. Il pilota della Ducati Team Gresini trionfa in rimonta, partendo dalla quarta posizione, sfruttando la caduta di Marc al terzo giro mentre i due stavano battagliando per il terzo posto. Sul podio di Jerez, alle spalle di Marquez Jr., si piazzano un redivivo Fabio Quartararo su Yamaha e Francesco 'Pecco' Bagnaia sulla prima Ducati ufficiale.