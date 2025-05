Quartararo in pole in Francia: Marc e Alex Marquez in prima fila, Bagnaia sesto

LE MANS (Francia) - Fabio Quartararo conferma il suo momento d'oro e firma la pole position nel gran premio di Le Mans! Il francese della Yamaha ha ancora beffato all'ultimo tentativo Marc Marquez fermando il cronometro sull'1:29.324 (record), era dal 2021 (anno in cui divenne campione del mondo) che non otteneva due pole position consecutive (18 in carriera). Quartararo ha rifilato un decimo allo spagnolo della Ducati ufficiale che precede il fratello Alex. Difficoltà per Pecco Bagnaia mai in lotta neanche per la prima fila, il torinese scatterà dalla sesta casella preceduto da Maverick Vinales (KTM) Tech3) e dal rookie Firmin Aldeguer (Ducati Gresini). Alle 15:00 il via alla gara sprint