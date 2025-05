Le Mans ha un solo padrone: Marquez spietato, Bagnaia cade!

LE MANS (Francia) - Marc Marquez prosegue la striscia da imbattuto nelle gare sprint (6 consecutive!) facendo sua anche quella di Le Mans battendo, sempre, il fratello Alex con Pecco Bagnaia che alza bandiera bianca al 2° giro. Ottimo podio per la matricola Fermin Alderguer.

Alla partenza bene Quartararo al comando con 7 decimi davanti ai fratelli Marquez con Bagnaia 4° ma al 2° giro cade in curva 3 dicendo addio alla corsa. Dopo aver fatto sfogare il beniamino di casa Marc Marquez inizia la sua rimonta, aggancia la Yamaha numero 20 ed inizia la battaglia al 6° giro con Quartararo bravissimo a reagire alla curva 2 ma alla 8 lo spagnolo passa! Marc scapa in fuga (9 decimi) con Alex che all'8° giro si prende il 2° posto ai danni del francese che deve difendere il 3° posto dall'altro pilota del team Gresini. I fratelli vanno via mentre Quartararo ed Aldeguer innescano un bellissimo duello con il rookie che si prende il 3° posto a 4 giri dalla conclusione. La gara finisce così con Fabio Di Giannantonio che riesce a chiudere in Top 10 al 7° posto, male Morbidelli (15° dopo aver sbagliato la partenza) e Bezzecchi (17°) andato lungo mentre era 5°.