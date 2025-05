Bezzecchi trionfa a Silverstone, Marquez di corto muso su Morbidelli. Bagnaia cade

Marco Bezzecchi trionfa a Silverstone. Il pilota Aprilia taglia il traguardo in 38’16.037, aggiudicandosi il settimo appuntamento del motomondiale. Alle sue spalle l'Honda di Johann Zarco (+4.088) e la Ducati di Marc Marquez (+5.929), tallonato fino all'ultimo da Franco Morbidelli . Caduta per Pecco Bagnaia , che paga le tante sbavature in una gara ricca di colpi di scena, a cominciare dalla bandiera rossa per macchia d'olio sull'asfalto che ha costretto i piloti a una seconda partenza 2 giri dopo la prima. Si ritira invece Fabio Quartararo , che cede la 1ª posizione a causa di un problema tecnico: inconsolabile il francese della Yamaha, che si era aggiudicato la pole .

Il racconto della gara

Caduta in partenza per Alex Marquez, che scivola alla prima curva: atterrano anche Morbidelli ed Espargaro. Il pilota VR46 lamenta un contatto con lo spagnolo della Honda, che provoca una perdita d'olio sull'asfalto. Al secondo giro di pista cadea anche Marc Marquez, prima della bandiera rossa che costringe tutti i piloti in box e apre una nuova procedura di partenza. Poi, l'8 volte campione del mondo va lungo in curva seguito da Bagnaia. I compagni in Ducati rientrano in 9ª e 10ª posizione, ma Pecco fallisce la rimonta scivolando a 16 giri dal termine, mettendo fine a una gara compromessa da tante sbavature. Quartararo resta al comando, mentre Marc Marquez risale fino alla 3ª posizione. Ma i colpi di scena a Silverstone non finiscono qui. Il francese della Yamaha lascia il comando della gara a causa di un problema tecnico che lo costringe ad abbandonare la moto. A trionfare è così Bezzecchi, bravo a seguire il passo di Quartararo e difendere il primo posto. Nel finale, gran duello tra Morbidelli e Marc Marquez per il 3º posto, vinto in volata dallo spagnolo.

L'ordine di arrivo

1 - M. Bezzecchi 38’16.037

2 - J. Zarco +4.088

3 - M. Marquez +5.929

4 - F. Morbidelli +5.946

5 - A. Marquez +6.024

6 - P. Acosta +7.109

7 - J. Miller +7.398

8 - L. Marini +7.729

9 - F. Aldeguer +8.584

10 - F. Di Giannantonio +9.764

11 - J. Mir +10.320

12 - M. Vinales +11.318

13 - R. Fernandez +16.175

14 - A. Rins +16.312

15 - B. Binder +16.412

16 - M.Oliveira +31.791

17 - E. Bastianini +38.375

18 - L. Savadori +40.638

19 - S. Chantra +49.034

F. Quartararo ritiro RIT

F. Bagnaia ritiro RIT

A. Espargarò ritiro RIT

La classifica aggiornata