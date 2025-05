Marquez: "Decisioni rischiose, ma alla fine ho vinto la sfida più difficile"

"Due anni fa ero forse nel momento più complicato della mia carriera. Non sapevo cosa sarebbe successo ma ho dovuto prendere decisioni difficili e rischiose". E alla fine ha avuto ragione. Sei titoli mondiali fra il 2013 e il 2019, 4 dei quali consecutivi, Marc Marquez era nel miglior momento della sua carriera finché il 19 luglio 2020, giorno del terribile incidente di Jerez, non diede il via a un calvario infinito tra cadute, infortuni, diplopia e operazioni . Al punto da aspettare oltre 1000 giorni per tornare sul gradino più alto del podio: era il 1° settembre del 2024, quando dopo aver stravinto la sprint del giorno prima, lo spagnolo si è ripetuto nella gara lunga della domenica.

Il passaggio in Gresini e il pericolo infortuni

La rinascita risale a fine 2023, quando Marquez ha scelto di lasciare dopo 11 anni la Honda per salire in sella alla Ducati del team Gresini. "In Honda eravamo una famiglia e mi garantivano un ottimo stipendio, ma ho detto no a tutto questo solo per capire se ero ancora veloce" ha raccontato alla BBC Sport. E lo è ancora: con la Desmosedici ufficiale, in questa stagione, ha vinto sei sprint su sette, affiancando anche tre successi nelle gare lunghe della domenica. Uno scenario che forse nemmeno il Cabroncito si sarebbe immaginato quando nel 2020 è iniziato l'incubo. Prima la frattura del braccio che ha richiesto 4 operazioni in due anni, poi la commozione cerebrale a causa di un incidente in motocross, la diplopia e, nel 2023, le fratture a caviglia, costole e mano.

"La sfida più difficile della mia carriera l'ho già vinta: tornare dopo tanti infortuni", racconta il 32enne pilota spagnolo, che l'anno scorso in Gresini ha riassaporato la vittoria dopo tanto tempo. "Il primo obiettivo era ricostruire la mia fiducia - ha spiegato - E significa porsi obiettivi raggiungibili, passo dopo passo. Non puoi arrivare subito alla vittoria. Prima devi capire la moto, poi cercare di finire nei primi cinque, poi un podio, e infine, passo dopo passo, lottare per vincere". Nonostante guidasse la Ducati dell'edizione 2023, Marc ha chiuso il Mondiale dello scorso anno al terzo posto, alle spalle del campione del mondo Jorge Martin e di Francesco Bagnaia, entrambi equipaggiati della versione 2024.